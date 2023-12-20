АСВ продлило на полгода нулевые ставки допвзносов в фонд страхования вкладов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Агентства по страхованию вкладов продлил на первое полугодие 2024 года действие нулевых дополнительной и повышенной ставок взносов в фонд страхования вкладов, сообщила госкорпорация.

АСВ в феврале 2022 года обнулило дополнительную и повышенную ставки взносов по вкладам, привлеченным в первом и втором кварталах 2022 года. Это должно было улучшить возможности банков по управлению ликвидностью. Впоследствии действие меры было продлено трижды - до конца 2022 года, на первое и второе полугодие 2023 года.

Сейчас базовая ставка страховых взносов составляет 0,12% расчетной базы.

Размер дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов ранее составлял 25% и 300% базовой ставки соответственно. Дополнительный взнос должны уплачивать банки, завышающие ставки по сравнению со среднерыночным уровнем на 2-3 процентных пункта (п.п.), повышенный дополнительный - завышающие ставки не менее чем на 3 п.п., а также кредитные организации с неустойчивым финансовым положением.