Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

АСВ продлило на полгода нулевые ставки допвзносов в фонд страхования вкладов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Агентства по страхованию вкладов продлил на первое полугодие 2024 года действие нулевых дополнительной и повышенной ставок взносов в фонд страхования вкладов, сообщила госкорпорация.

АСВ в феврале 2022 года обнулило дополнительную и повышенную ставки взносов по вкладам, привлеченным в первом и втором кварталах 2022 года. Это должно было улучшить возможности банков по управлению ликвидностью. Впоследствии действие меры было продлено трижды - до конца 2022 года, на первое и второе полугодие 2023 года.

Сейчас базовая ставка страховых взносов составляет 0,12% расчетной базы.

Размер дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов ранее составлял 25% и 300% базовой ставки соответственно. Дополнительный взнос должны уплачивать банки, завышающие ставки по сравнению со среднерыночным уровнем на 2-3 процентных пункта (п.п.), повышенный дополнительный - завышающие ставки не менее чем на 3 п.п., а также кредитные организации с неустойчивым финансовым положением.

АСВ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Транснефть" сообщила, что Чехия и Словакия хотят сохранить поставки нефти РФ

"Транснефть" сообщила, что Чехия и Словакия хотят сохранить поставки нефти РФ

Глава Минэнерго заявил об отсутствии проблем с топливообеспечением в России

Глава Минэнерго заявил об отсутствии проблем с топливообеспечением в России

Фондовые индексы США выросли, Dow Jones обновил рекорд

Фондовые индексы Европы выросли на данных об ослаблении инфляции в еврозоне

Фондовые индексы Европы выросли на данных об ослаблении инфляции в еврозоне
Военная операция на Украине

Сенаторы США не согласуют в декабре сделку о финпомощи Украине

Сенаторы США не согласуют в декабре сделку о финпомощи Украине

"Газпром" ожидает, что EBITDA группы в 2023 году составит около 2,2 трлн руб.

"Газпром" ожидает, что EBITDA группы в 2023 году составит около 2,2 трлн руб.

Группа Lufthansa заказала 80 самолетов Boeing и Airbus общей стоимостью $9 млрд

Группа Lufthansa заказала 80 самолетов Boeing и Airbus общей стоимостью $9 млрд

Силуанов анонсировал поиск новых рынков для российских алмазов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });