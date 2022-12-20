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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Годовой рост цен производителей в Германии в ноябре замедлился до 9-месячного минимума

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Цены производителей (индекс PPI) в Германии в ноябре увеличились на 28,2% относительно того же месяца прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления (Destatis) страны.

Это минимальные темпы повышения с февраля. В октябре прирост составлял 34,5%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем цен на 30,6% в прошлом месяце, сообщает Trading Economics.

Стоимость энергоресурсов вносит наибольший вклад в высокую производственную инфляцию. В ноябре они подорожали на 65,8%, хотя это ниже октябрьского скачка на 85,6%. В том числе цены на природный газ выросли на 92,6%, на электричество – на 74,9%.

Индекс PPI без учета стоимости энергоносителей в годовом выражении повысился на 12,7%.

Рост цен потребительских товаров длительного пользования составил 11,1%, средств производства – 7,8%, промежуточных товаров – 13,8%, в том числе металлов – 26%.

Индекс PPI в ноябре относительно предыдущего месяца снизился на 3,9%. Эксперты в среднем ожидали уменьшения на 2,5% после падения на 4,2% в октябре.

Германия
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