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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

В Германии рост цен производителей в марте замедлился до 7,5%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Германии в марте цены производителей выросли на 7,5% в годовом выражении - минимальными темпами с мая 2021 года, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Темпы роста резко замедлились по сравнению с 15,8% в феврале.

Эксперты в среднем ожидали повышения цен производителей в марте на 9,8% в годовом выражении, отмечает Trading Economics.

Рост цен производителей в ФРГ замедляется шесть месяцев подряд, что связано, в частности, с ослаблением темпов подъема стоимости энергоносителей. В марте цены на энергоносители увеличились на 6,8% после скачка на 27,6% в феврале.

Цены производителей без учета стоимости энергоносителей в прошлом месяце выросли на 7,9%.

Стоимость продуктов питания в ФРГ выросла на 19,2%, автомобилей - на 5,9%. Промежуточные товары подорожали на 4,7%, средства производства - на 7,5%.

Цены производителей в марте упали на 2,6% относительно предыдущего месяца после снижения на 0,3% в феврале.

Destatis Германия
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