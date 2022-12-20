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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Французская Engie предупредила об ущербе от ограничения выручки от электрогенерации

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Цена бумаг французской энергокомпании Engie (бывшая GDF Suez SA) снижается после того, как компания предупредила о негативном влиянии введенного в ЕС потолка на выручку от производства электричества из возобновляемых источников.

По оценке компании, ущерб для показателя EBIT в 2022 году составит 700-900 млн евро, в 2023 году - 1,2-1,5 млрд евро. Чистая прибыль от продолжающихся операций, как ожидается, снизится на 0,8-1 млрд евро в текущем году и на 1,1-1,4 млрд евро в следующем.

Как сообщалось, с 1 декабря 2022 года по 30 июня 2023 года максимальная выручка энергетических компаний Евросоюза от продажи 1 МВт.ч электричества не может превышать 180 евро. Потолок касается только тех компаний, которые не зависят от цен на ископаемое топливо, то есть работают в сфере солнечной, ветровой и ядерной энергетики.

Также Engie предупредила, что по требованиям регуляторов Бельгии компании придется пополнить свои финансовые резервы на 3,3 млрд евро в связи с ожидаемым прекращением работы атомных электростанций в стране.

Акции Engie дешевеют на 4,7% в ходе торгов во вторник. С начала года капитализация компании выросла на 2,2%, до 33,57 млрд евро, тогда как французский фондовый индекс CAC 40 потерял за этот период 10,1%.

Engie
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