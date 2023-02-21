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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:29

Французская Engie в 2022 году резко увеличила выручку и повысила дивиденды

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Французская энергокомпания Engie (бывшая GDF Suez SA) значительно сократила чистую прибыль в 2022 году из-за единовременных факторов, однако увеличила выручку и повысила годовые дивиденды.

Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в прошлом году составила 216 млн евро по сравнению с 3,66 млрд евро годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила 5,2 млрд евро против 2,9 млрд евро годом ранее.

EBITDA выросла на 29,8%, до 13,71 млрд евро, а выручка подскочила на 62%, до 93,97 млрд евро, говорится в сообщении.

Engie заявила о намерении выплатить дивиденды в размере 1,4 евро на акцию за 2022 год против 0,85 евро за 2021 год.

Согласно прогнозу компании, в текущем году ее скорректированная чистая прибыль составит 3,4-4 млрд евро, EBITDA без учета бизнеса в сфере АЭС - 6,6-7,6 млрд евро.

Акции Engie с начала года подорожали на 1,5%, капитализация компании составляет 32,6 млрд евро.

Engie Франция
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