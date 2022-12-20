Золото подорожало до максимума за пять недель благодаря двум факторам

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Цены на золото активно растут во вторник, обновив максимум за пять недель за счет двух основных факторов: падения курса доллара и спроса на защитные активы на опасениях спада в мировой экономике.

Котировки февральских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 17:04 по московскому времени увеличились на 0,93% - до $1814,4 за тройскую унцию.

Серебро с поставкой в марте подскочило в цене на 3,6% и стоит $24,03 за унцию.

Цены на палладий понизилась на 0,2%, до $1661,5 за унцию, платина выросла в цене на 0,7%, до $994,9 за унцию.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, падает во вторник на 0,6%. Снижение доллара вызвано неожиданным решением Банка Японии увеличить границы коридора, в которых может колебаться доходность десятилетних госбумаг, до плюс/минус 0,5% с плюс/минус 0,25% ранее.

"Слабый доллар определенно помогает, но восстановление цен на золото происходит на фоне роста доходности облигаций, а это говорит о том, что инвесторы все более пессимистично смотрят в будущее, опасаясь слишком жесткой политики центробанков", - отметил ведущий инвестиционный аналитик XM Раффи Бояджан.