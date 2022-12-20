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Банк Японии сохранил основные параметры денежно-кредитной политики

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося во вторник двухдневного заседания.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций – около нуля. Об этом говорится в заявлении японского центробанка, распространенном по итогам заседания.

Это совпало с ожиданиями большинства аналитиков.

Между тем банк неожиданно расширил границы коридора, в которых может колебаться доходность десятилетних госбумаг до плюс/минус 0,5% по сравнению с плюс/минус 0,25% ранее.

В результате доходность бондов, которая из-за ограничения ЦБ на протяжении месяцев находилась около верхней границы в 0,25%, быстро пошла вверх и поднялась до 0,4% годовых, сообщает The Wall Street Journal.

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