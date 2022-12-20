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Wells Fargo выплатит $3,7 млрд за нарушения при расчете процентов по кредитам

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере США (CFPB) оштрафовало банк Wells Fargo & Co. в общей сложности на $3,7 млрд за нарушения, допущенные в расчетах процентных платежей при выдаче различных кредитов, сообщает MarketWatch.

Банк направит $2 млрд на выплаты компенсаций заемщикам, и $1,7 млрд составит штраф.

"Wells Fargo регулярно нарушал закон, из-за чего пострадали миллионы американских семей", - заявил руководитель CFPB Рохит Чопра.

По данным бюро, банк неверно рассчитывал процентные платежи по ипотечным и автомобильным кредитам, в результате чего некоторые заемщики лишились домов и машин. Также Wells Fargo незаконно взимал с клиентов повышенные комиссионные за овердрафт по кредитным картам.

В своей отчетности за четвертый квартал 2022 года банк планирует отразить операционный убыток в размере $3,5 млрд ($2,8 млрд после уплаты налогов) из-за штрафа.

Wells Fargo США CFPB Рохит Чопра
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