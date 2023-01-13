Чистая прибыль Wells Fargo в IV кв. упала вдвое из-за разовых факторов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американский банк Wells Fargo & Co. зафиксировал 6%-ное снижение выручки в четвертом квартале 2022 года, а его чистая прибыль упала вдвое из-за разовых расходов.

Как говорится в пресс-релизе банка, выручка в октябре-декабре составила $19,66 млрд по сравнению с $20,86 млрд за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $19,99 млрд.

Чистая прибыль Wells Fargo в минувшем квартале сократилась до $2,86 млрд с $5,75 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,67 с $1,38, превысив, однако, консенсус-прогноз аналитиков в $0,6.

Квартальные показатели банка включают в себя разовые расходы в размере $3,3 млрд, или $0,7 на акцию, связанные с рядом ранее объявленных факторов, включая урегулирование юридических вопросов.

В декабре 2022 года Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере США (CFPB) оштрафовало Wells Fargo на $3,7 млрд за многочисленные нарушения, допущенные в расчетах процентных платежей при выдаче различных кредитов, включая автомобильные и ипотеку.

Чистый процентный доход банка в четвертом квартале вырос на 45% - до $13,43 млрд (прогноз экспертов - $12,97 млрд), непроцентные доходы сократились на 46%, до $6,23 млрд.

Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам составили $957 млн.

Выручка подразделения Wells Fargo в сфере обслуживания частных лиц и малого бизнеса в минувшем квартале увеличилась на 8%, до $9,46 млрд.

Доход от ипотечного кредитования упал на 57%, от автокредитования - на 12%. Выручка в сфере потребительского кредитования повысилась на 9%, в сегменте кредитных карт - на 6%.

Подразделение Wells Fargo по обслуживанию коммерческих организаций увеличило выручку на 38%, до $3,15 млрд. Доход в сфере корпоративно-инвестиционных банковских услуг вырос на 18%, до $4,14 млрд. Выручка от операций с активами с фиксированной доходностью повысилась на 18%, до $935 млн, от операций с акциями - на 36%, до $279 млн.

Подразделение в сфере управления инвестициями, в том числе состоятельных клиентов, увеличило выручку на 1%, до $3,7 млрд. Объем активов клиентов под управлением банка сократился на 15%, до $1,86 трлн.

Ранее на этой неделе Wells Fargo сообщил о намерении резко сократить операции в сфере ипотечного кредитования. Банк сфокусируется преимущественно на кредитовании собственных клиентов и заемщиков из числа меньшинств, недостаточно охваченных этими услугами. Wells Fargo также прекращает работу с внешними посредниками, оформляющими кредиты от его лица - на долю этого бизнеса приходилась почти половина всех выданных банком ипотечных кредитов.

Акции Wells Fargo теряют в цене 3,2% в ходе предварительных торгов в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 24%.