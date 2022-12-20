Bloomberg сообщил о планах "Норникеля" сократить выпуск никеля на 10%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "Норильский никель" обсуждает сокращение производства никеля в 2023 году примерно на 10% на фоне его профицита, а также отказа ряда европейских покупателей от российского металла.

Компания уже уведомила покупателей о планах снизить производство в следующем году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В 2022 году "Норникель" планирует произвести 205-215 тысяч тонн никеля. При снижении на 10% производство никеля компанией вернется к уровню 2021 года.

"Норникель" ожидает профицита на рынке никеля в этом году в объеме 109 тыс. тонн, сообщала компания в конце ноября.

В будущем году, по мнению "Норникеля", рынок также будет профицитным, но оценка профицита была сокращена со 150 тысяч до 110 тысяч тонн. Выпуск металла в мире вырастет на 8% и достигнет 3,45 млн тонн, а потребление - 3,34 млн тонн. Избыток вновь будет заметен в основном в сегменте низкосортного материала, хотя и высокосортный никель, используемый в аккумуляторах, будет в небольшом излишке (16 тыс. тонн против дефицита в 12 тыс. тонн в 2022 году), говорилось в последнем обзоре компании.