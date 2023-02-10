"Норникель" повысил оценку профицита на рынке никеля в 2023 году до 122 тысяч тонн

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" ожидает профицита на рынке никеля в 2023 году в объеме 122 тысячи тонн, говорится в обзоре рынка никеля, подготовленном аналитиками компании.

Дефицит палладия, согласно прогнозам компании, составит в текущем году 300 тысяч унций.

Прежняя оценка избытка никеля в 2023 году составляла 110 тысяч тонн, дефицит палладия ожидался на уровне 800 тысяч тонн.

В 2022 году профицит никеля составил 114 тысяч тонн, дефицит палладия - 500 тысяч унций.

Дефицит меди в этом году, согласно прогнозам "Норникеля", составит 160 тысяч тонн, сократившись с 231 тысячи тонн по итогам 2022 года, а профицит платины - 200 тысяч унций.