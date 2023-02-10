Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

"Норникель" повысил оценку профицита на рынке никеля в 2023 году до 122 тысяч тонн

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" ожидает профицита на рынке никеля в 2023 году в объеме 122 тысячи тонн, говорится в обзоре рынка никеля, подготовленном аналитиками компании.

Дефицит палладия, согласно прогнозам компании, составит в текущем году 300 тысяч унций.

Прежняя оценка избытка никеля в 2023 году составляла 110 тысяч тонн, дефицит палладия ожидался на уровне 800 тысяч тонн.

В 2022 году профицит никеля составил 114 тысяч тонн, дефицит палладия - 500 тысяч унций.

Дефицит меди в этом году, согласно прогнозам "Норникеля", составит 160 тысяч тонн, сократившись с 231 тысячи тонн по итогам 2022 года, а профицит платины - 200 тысяч унций.

Норникель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

PwC ждет, что к 2025 году доля КНР на мировом рынке люксовых товаров достигнет 25%

PwC ждет, что к 2025 году доля КНР на мировом рынке люксовых товаров достигнет 25%

CNH Industrial продала лизинговую и факторинговую "дочки" в России структуре Игоря Кима

EBITDA "Норникеля" в 2022 году упала на 17%, ниже прогноза

Центробанк в середине 2023 года ожидает переход к росту ВВП РФ в годовом выражении

Председатель правления банка "Зенит" Тищенко ушел в отставку

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });