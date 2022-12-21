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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

FedEx сократила чистую прибыль во II финквартале на 24%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, зафиксировала 24%-ное снижение чистой прибыли во втором квартале 2023 финансового года, однако показатель превзошел ожидания экспертов.

Компания заявила, что нашла возможности для сокращения ежегодных издержек еще на $1 млрд, помимо уже объявленных в сентябре мер. Таким образом, она рассчитывает добиться экономии на расходах в размере до $3,7 млрд в текущем финансовом году.

Как говорится в пресс-релизе FedEx, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 ноября, составила $788 млн по сравнению с $1,04 млрд за аналогичный период годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, предусматривал этот показатель на уровне $720,5 млн.

Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $3,07 с $3,88.

Прибыль без учета разовых факторов составила $3,18 на акцию при среднем прогнозе рынка в $2,81 на акцию.

Квартальная выручка FedEx уменьшилась на 3%, до $22,81 млрд с $23,47 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз рынка для этого показателя составлял $23,7 млрд.

Операционная прибыль компании опустилась на 26%, до $1,18 млрд. Показатель упал на 64% в подразделении FedEx Express из-за снижения глобального спроса.

Операционная прибыль в сегменте FedEx Ground увеличилась на 24%, FedEx Freight - на 32%.

Согласно прогнозу компании, ее прибыль без учета разовых факторов в текущем фингоду составит $12,5-13,5 на акцию.

Прогноз капиталовложений на этот фингод понижен до $5,9 млрд с $6,3 млрд.

Акции FedEx подорожали на 5% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость упала на 36%.

FedEx
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