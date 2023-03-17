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FedEx сократила квартальную чистую прибыль на 30%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки, зафиксировала падение чистой прибыли в третьем квартале 2023 финансового года (завершился 28 февраля) на 30% и снижение выручки на 6%.

В компании объяснили ухудшение показателей слабым спросом, а также последствиями глобальной инфляции, которые, однако, были частично компенсированы сокращением расходов.

Чистая прибыль компании в отчетном квартале составила $771 млн по сравнению с $1,11 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $3,05 с $4,2.

Прибыль без учета расходов на "оптимизацию бизнеса" и других единовременных факторов составила $3,41 на акцию по сравнению с $4,59 на акцию годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $2,71 на акцию.

Квартальная выручка FedEx уменьшилась до $22,2 млрд с $23,6 млрд при консенсус-прогнозе рынка в $22,72 млрд.

Согласно прогнозу компании, по итогам всего 2023 фингода ее прибыль без учета разовых факторов составит $14,6-15,2 на акцию. Ранее FedEx прогнозировала этот показатель на уровне $13-14 на акцию. На этом прогнозе акции компании подорожали на 11,5% в ходе дополнительных торгов в четверг.

Компания ожидает, что общий объем ее капиталовложений в этом фингоду составит $5,9 млрд.

В пресс-релизе отмечается, что FedEx продолжит реализацию программы DRIVE, в рамках которой рассчитывает добиться экономии на расходах в размере $4 млрд к концу 2025 года.

Главный исполнительный директор компании Радж Субраманиам заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов в четверг, что в третьем квартале FedEx добилась экономии в размере $1,2 млрд. Он также дал понять, что компания продолжит урезать расходы, преимущественно за счет сокращения рабочих мест.

Акции FedEx подешевели на 7% за последний год.

FedEx США
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