"СУЭК" заявил на 2023 год инвестпрограмму в $2 млрд

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - АО "СУЭК" в 2023 году планирует инвестпрограмму в $2 млрд, сообщил через пресс-службу гендиректор компании Максим Басов.

Средства предполагается направить на модернизацию и закупку основного оборудования, расширение производства и покупку активов. При этом компания не уточняет, какие активы и в какой отрасли намерена приобретать.

"Инвестиции поровну разделятся между основными дивизионами компании: $1 млрд направят в сектор энергетики, еще $1 млрд - в угольные активы", - говорится в пресс-релизе.

В частности, в секторе энергетики средства планируется вложить в завершение модернизации Приморской ГРЭС (Приморский край), Томь-Усинской ГРЭС в Кузбассе и трех красноярских ТЭЦ, а также "наладить работу новых активов в европейской России". В компании "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о вложениях в Рефтинскую ГРЭС (Свердловская область), которая входит в состав ООО "Сибирская генерирующая компания" (структура "СУЭКа").

Инвестиции в угольный дивизион будут направлены на увеличение мощности добывающих предприятий в Приморском, Хабаровском краях и в Кузбассе, закупку новой техники, поддержку обогатительных фабрик.

"Генеральный директор "СУЭК" особо отметил задачу поиска новых поставщиков техники и комплектующих, которая обострилась после отказа сотрудничать со стороны западных компаний. Максим Басов выразил уверенность, что все потребности компании будут закрыты", - говорится в сообщении.

Отмечается также увеличение доли используемых на предприятиях компании техники и запчастей китайского и российского производства. Кроме того, согласно сообщению, предприятия "СУЭК" освоили "более 400 наименований продукции".

В 2022 году "СУЭК" "превысил показатели добычи и отгрузки прошлого года", когда было добыто 103 млн тонн угля. Басов через пресс-службу отметил, что "спрос на российский уголь в конце года восстановился".

В "СУЭК" входят 25 шахт и разрезов, 10 обогатительных фабрик и установок, 27 ТЭС, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт".