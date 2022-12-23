Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Новак не ждет снижения инвестиций в российский ТЭК в 2023 году

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиции в отечественный топливно-энергетический комплекс в 2023 году будут не ниже, чем в 2022 году, заявил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер Александр Новак.

"Конечно, неопределенности вносят свои коррективы в связи с запретом на поставки определенного вида оборудования, это тоже дает о себе знать, но я хочу сказать, что мы справляемся, потому что на протяжении многих лет ведется работа по импортозамещению, что позволяет нам значительно увереннее себя чувствовать даже при наличии санкционных ограничений по поставкам оборудования", - сказал он.

Чиновник напомнил, что в России сейчас реализуется ряд крупных инвестиционных проектов по освоению новых месторождений, по поддержке текущей добычи.

"За 10 месяцев общий объем инвестиций в нефтедобычу составил 1,4 трлн руб. По прошлому году в целом всего было 1,5 трлн руб. Таким образом, в этом году выйдем за 12 месяцев выше даже, чем в прошлом году. В будущем году, я думаю, у нас будут инвестиции не меньше, чем в этом году, даже больше: недавно "Газпром" принял свою инвестпрограмму - значительно выше, чем в 2022 году - уже на 2023 год", - сообщил вице-премьер.

"Я уверен, что в следующем году объем инвестиций сохранится не меньше, чем на уровне 2022 года", - резюмировал он.

Газпром Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Xiaomi сократит 10% рабочих мест, компанию покинет ее президент Ван Сян

Илон Маск пообещал не продавать акции Tesla следующие два года

Новак спрогнозировал цены на нефть Brent в 2023 году в коридоре $70-100 за баррель

Новак спрогнозировал цены на нефть Brent в 2023 году в коридоре $70-100 за баррель

Депозитарий "СПБ биржи" направил в Бельгию документы для разблокировки ценных бумаг

Инфляция в Японии в ноябре обновила максимум с января 1991 года

Новак заявил о снижении добычи газа в России на 18-20% в 2022 году

Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX освободили под залог в $250 млн

Сенат США одобрил проект бюджета в $1,7 трлн на 2023 год

НРД получил лицензию Минфина Бельгии на разблокировку активов несанкционных инвесторов

НРД получил лицензию Минфина Бельгии на разблокировку активов несанкционных инвесторов

Путин заявил, что расследование терактов на "Северных потоках" не ведется

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });