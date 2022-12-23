Новак не ждет снижения инвестиций в российский ТЭК в 2023 году

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиции в отечественный топливно-энергетический комплекс в 2023 году будут не ниже, чем в 2022 году, заявил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер Александр Новак.

"Конечно, неопределенности вносят свои коррективы в связи с запретом на поставки определенного вида оборудования, это тоже дает о себе знать, но я хочу сказать, что мы справляемся, потому что на протяжении многих лет ведется работа по импортозамещению, что позволяет нам значительно увереннее себя чувствовать даже при наличии санкционных ограничений по поставкам оборудования", - сказал он.

Чиновник напомнил, что в России сейчас реализуется ряд крупных инвестиционных проектов по освоению новых месторождений, по поддержке текущей добычи.

"За 10 месяцев общий объем инвестиций в нефтедобычу составил 1,4 трлн руб. По прошлому году в целом всего было 1,5 трлн руб. Таким образом, в этом году выйдем за 12 месяцев выше даже, чем в прошлом году. В будущем году, я думаю, у нас будут инвестиции не меньше, чем в этом году, даже больше: недавно "Газпром" принял свою инвестпрограмму - значительно выше, чем в 2022 году - уже на 2023 год", - сообщил вице-премьер.

"Я уверен, что в следующем году объем инвестиций сохранится не меньше, чем на уровне 2022 года", - резюмировал он.