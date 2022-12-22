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Micron получила убыток в I финквартале, сократила выручку почти вдвое

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель чипов памяти Micron Technology зафиксировал чистый убыток в первом финансовом квартале 2023 года и резко сократил выручку.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток за квартал, завершившийся 2 декабря, составил $195 млн, или $0,18 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $2,31 млрд, или $2,04 на акцию, за сопоставимый квартал предыдущего фингода.

Убыток без учета разовых факторов составил 4 цента на акцию.

Квартальная выручка Micron упала до $4,09 млрд с $7,69 млрд.

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Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Micron на уровне 69 центов на акцию при выручке в $5,71 млрд.

На фоне слабых показателей компания сообщила о приостановке программы обратного выкупа акций и о планах сократить штат на 10% в 2023 году. Также компания заморозит выплату бонусов сотрудникам, однако продолжит платить дивиденды.

Согласно прогнозу Micron, в текущем квартале ее убыток без учета разовых факторов составит 52-72 цента на акцию, выручка - $3,6-4 млрд.

Аналитики FactSet ожидают скорректированный убыток на уровне 30 центов на акцию при выручке в $3,92 млрд.

Главный исполнительный директор Micron Санджай Мехротра заявил в ходе телефонной конференции с аналитиками, что спрос на чипы памяти DRAM в 2023 году вырастет примерно на 10%, на чипы NAND - примерно на 20%, пишет The Wall Street Journal.

Акции Micron подешевели на 1,8% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость рухнула на 45%, до $55,1 млрд.

Micron
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