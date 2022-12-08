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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

Выпуск чипов на заводе Samsung в Китае превысит $14,3 млрд в 2022 году

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Объем производства чипов на заводе Samsung в городе Сиань китайской провинции Шэньси по итогам текущего года, как ожидается, превысит 100 млрд юаней ($14,3 млрд), несмотря на антиковидные ограничения, сообщает агентство "Синьхуа".

За последние три года предприятие ни разу не останавливало выпуск продукции, заявил вице-президент Samsung China Semiconductor Co. Юнгьюн Сео. Он добавил, что с помощью местных властей компания преодолела проблемы с логистикой и поставками сырья для обеспечения производства.

"Есть краткосрочные трудности, но в долгосрочной перспективе мы всегда с оптимизмом смотрим на китайский рынок и китайскую экономику, - сказал он. - Компания продолжит развиваться в Китае".

Инвестиции в первую очередь завода в Сиане, который начал работу в мае 2014 года, составили $13,7 млрд. Вторая очередь заработала на полную мощность в октябре 2021 года, компания вложила в расширение $13,3 млрд.

Samsung Китай
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