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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:40

РФ в 2022 году экспортировала 21 млн т продовольствия и 14,5 млн т удобрений

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - РФ, несмотря на ограничения, в этом году экспортировала 21 млн тонн продовольствия и 14,5 млн тонн удобрений. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире программы НТВ "Поздняков".

"То есть, несмотря на наличие санкций, фактически логистической войны с нами, запреты на расчеты, отключение нас от межбанковской системы, торговля продовольствием и минеральными удобрениями продолжается. Сложно. Мы преодолеваем эти сложности. Но идет торговля", - подчеркнула она.

К тому же, по словам вице-премьера, осенью с Турцией был проведен эксперимент по расчетам в рублях.

"Пока это эксперимент, нежели правило. Центробанк наш работает со всеми дружественными странами для того, чтобы применить механизм расчета в национальных валютах. То есть, в принципе, можно. Первый эксперимент оказался удачным", - сказала Абрамченко, напомнив, что РФ торгует продовольствием со 150 странами.

"Это достаточно большое количество государств, и это государства, где больше всего растет численность населения. И эти страны дружественные по отношению к Российской Федерации", - отметила она.

Вице-премьер уточнила, что в основном РФ экспортирует зерновые культуры и растительные масла. "Но линейка продовольствия все время расширяется. Например, мы определенные успехи имеем уже в азиатском регионе по поставкам мясной продукции", - сказала она. Ключевыми направлениями экспорта в этом году стали Турция и Египет.

Как сообщалось, по прогнозу Минсельхоза, экспорт продукции АПК из РФ в этом году может достичь $40 млрд против $37,1 млрд в 2021 году.

Виктория Абрамченко
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