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Россия направляет 81% экспорта сельхозпродукции в дружественные страны

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Россия 81% экспорта продукции АПК направляет в дружественные страны, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе по итогам семинара, проведенного в Тимирязевской сельскохозяйственной академии.

"Мы изначально видели, куда надо идти. На сегодняшний день 81% от общего объема экспорта продукции АПК поставляется в дружественные страны", - заявил руководитель центра Дмитрий Краснов, процитированный в пресс-релизе.

Он напомнил, что российский аграрный экспорт стал системно развиваться относительно недавно, с началом реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК".

"Тем не менее уже удалось достичь значительных результатов: в 2022 году объем поставок превысит $40 млрд, что почти вдвое больше показателя 2017 года. Одним из факторов успеха стало правильное определение приоритетных направлений - это, прежде всего, рынки Азии, Персидского залива и Африки", - сказал он.

Как отметил начальник управления отраслевого развития "Агроэкспорта" Виталий Нагалин, слова которого также приведены в пресс-релизе, действующая в РФ система поддержки экспорта продукции АПК охватывает все этапы жизненного цикла - от создания новой продукции до ее продвижения на внешних рынках. "Агроэкспорт" на постоянной основе разрабатывает методологические материалы по действующим госпрограммам, а в 2023 году планирует создать маркетплейс поддержки экспортеров, на котором будут собраны как федеральные, так и региональные меры поддержки для российских аграриев.

Агроэкспорт Минсельхоз РФ
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