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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:40

Бывший топ-менеджер Gap ушел с поста главы операционной "дочки" "Глории Джинс"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Новым гендиректором АО "Глория Джинс", операционного дочернего подразделения корпорации "Глория Джинс", назначена Лилия Булатова, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Ранее Лилия Булатова работала в "Глории Джинс" главным мерчендайзером, сообщается на сайте компании. Информация о новом гендиректоре внесена в ЕГРЮЛ 20 декабря.

До Булатовой гендиректором АО был британец, бывший топ-менеджер итальянской OVS S.p.A. и американского ритейлера Gap Inc. Исмаил Сейс. Он работал гендиректором "Глории Джинс" с 31 мая 2022 года.

До него операционной "дочкой" и головной структурой – АО "Корпорация "Глория Джинс" руководил основатель и владелец "Глории Джинс" Владимир Мельников.

Мельников ранее уже привлекал топ-менеджера с опытом работы в известной западной компании к руководству "Глории Джинс". В 2018 году АО "Глория Джинс" и АО "Корпорация "Глория Джинс" возглавила Шарэн Джестер Терни, 10 лет проработавшая главным исполнительным директором сети магазинов нижнего белья Victoria's Secret. Однако в конце 2019 года Терни ушла из "Глории Джинс".

Корпорация "Глория Джинс" разрабатывает, производит и продает одежду, обувь и аксессуары под брендами Gloria Jeans и Gee Jay. Корпорация имеет два крупных логистических комплекса в Новосибирске и Новошахтинске (Ростовская область).

Корпорация в 2021 году получила чистую прибыль по РСБУ в размере 4,1 млрд рублей, что вдвое больше, чем годом ранее. Выручка выросла на 28,6% - до 51,8 млрд рублей.

Глория Джинс
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