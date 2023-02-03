"Глория Джинс" увеличила годовую выручку на 15% до 70 млрд рублей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году выручка группы компаний "Глория Джинс" составила 70 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2021 году, говорится в сообщении компании со ссылкой на неаудированную отчетность.

Показатель EBITDA группы вырос на 17,9% и составил 12,5 млрд рублей. Операционная прибыль увеличилась на 14,6% - до 10,2 млрд рублей.

На 31 декабря 2022 года группа включала 675 магазинов более чем в 300 городах. Общая площадь недвижимости составила 520 тыс. кв. метров, торговая - 440 тысяч кв. метров. В 2022 году компания открыла 70 магазинов. В текущем году планируется открыть до 130 магазинов.

Онлайн-продажи компании в прошлом году составили 9,5 млрд рублей.

Как сказал "Интерфаксу" председатель совета директоров "Глория Джинс" Владимир Мельников, столь высоких результатов удалось добиться в том числе за счет открытия новых магазинов.

"В апреле 2022 года мы открыли 10 первых магазинов в полностью обновленной концепции в Москве. Наша обновленная стратегия предполагает, что мы открываем магазины площадью не менее 1500 кв. м в топовых локациях. Именно поэтому мы очень быстро смогли занять площади, освободившиеся после ухода западных брендов, и открыть первые такие магазины уже в декабре 2022 года", - сказал Мельников.

"Мы также начали ребрендинг, усилились в онлайн-каналах. Все это вместе позволило нам получить лучшие финансовые результаты в истории", - добавил он.

Корпорация "Глория Джинс" разрабатывает, производит и продает одежду, обувь и аксессуары под брендами Gloria Jeans и Gee Jay. Корпорация имеет два крупных логистических комплекса в Новосибирске и Новошахтинске (Ростовская область).