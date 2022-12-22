Евро поднялся выше 77 руб. впервые с 27 апреля

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Евро и доллар продолжают уверенно расти на Московской бирже в четверг днем. С учетом ожидаемого снижения экспортных нефтегазовых доходов после принятия решений о "потолке" цен на российские нефть и газ евро поднялся выше 77 рублей впервые с 27 апреля, доллар торгуется выше 72 руб. впервые с 29 апреля.

Курс евро составил 77,01 руб. в 12:00, что на 1,41 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар при этом стоил 72,36 руб., поднявшись на 1,36 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 1,39 рубля - до 74,45 рубля.

"Главным фактором ослабления рубля остается снижение торгового профицита, но давление на рубль также оказывают и спекулятивные операции. В четверг продажи валюты компаниями-экспортерами могут усилиться в преддверии пика налогового периода в понедельник, что может ограничивать их дальнейший рост", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".