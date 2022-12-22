Рубль растет к доллару и евро, корректируясь после падения до апрельских минимумов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Евро и доллар США растеряли рост первой половины четверга и перешли к активному снижению на Московской бирже в четверг днем. Рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после непрерывного падения в течение нескольких сессий подряд, кроме того, поддержку котировкам оказывает подготовка компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам декабря, ожидаемым на следующей неделе.

Курс доллара США составил 69,77 руб./$1 в 17:00 по Москве, что на 1,23 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 72 руб. впервые с 29 апреля. Евро стоил 74,11 руб./EUR1, подешевев на 1,5 рубля. Ранее евро поднимался выше 77 руб. впервые с 27 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,35 рубля - до 71,72 рубля.

"Рубль до середины торгов продолжал дешеветь: доллар установил восьмимесячный максимум немного выше 72,6 руб., евро - около 77,1 руб., юань впервые с конца мая приближался к 10,3 руб. Затем валютные пары резко просели в рамках технической коррекции мощного восходящего движения последних недель. При этом внешний фон для рубля некоторое время был негативным из-за умеренного снижения нефтяных цен. Однако в начале основной российской сессии нефть возобновила активный рост. Вряд ли позитив с мировых рынков мог стать триггером назревшей коррекции рубля. Техническая перекупленность ключевых валютных пар, а также большое количество спекулятивных позиций, которые быстро фиксируют, привели к резкому снижению валют по отношению к рублю", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.