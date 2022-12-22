BHP направила окончательное предложение о покупке OZ Minerals за $6,4 млрд

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - BHP Group сделала окончательное предложение о покупке австралийской горнодобывающей компании OZ Minerals Ltd. за 9,6 млрд австралийских долларов ($6,4 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на документы BHP, направленные регуляторам.

BHP и OZ ведут переговоры о слиянии уже почти полгода. Изначально BHP хотела купить меньшего конкурента, заплатив 25 австралийских долларов за акцию, но первое предложение было отвергнуто руководством OZ. Цена была повышена до 28,25 австралийского доллара за бумагу, после чего предложение единогласно поддержали все члены совета директоров компании.

Акционеры OZ проголосуют о сделке с BHP в марте или апреле следующего года.

Сделка по покупке OZ Minerals станет для BHP крупнейшей с 2011 года. Компания владеет двумя крупными золотомедными месторождениями на юге Австралии и еще одним в Бразилии. Кроме того, она разрабатывает никелевый проект на западе Австралии, где BHP также ведет операции.