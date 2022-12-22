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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Цена Brent ускорила рост до $83,7 за баррель

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем в четверг, инвесторы продолжают оценивать данные о сокращении запасов топлива в США.

К 14:25 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,50 (1,82%) - до $83,70 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,4 (1,79%) - до $79,69 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 2,8%, WTI - на 2,7% благодаря данным о падении запасов нефти в США.

Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,9 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидали роста на 2,5 млн баррелей.

Совокупный объем нефтяных запасов составляет 418,23 млн баррелей, что является минимальным значением для этого времени года за восемь лет.

"Резкие сокращения запасов нефти, которые мы наблюдали на этой неделе в США, Европе и на Ближнем Востоке, поддерживают нефтяные котировки, - отметил аналитик UBS Group AG Джованни Стауново. - Рынок также будет внимательно следить за ситуацией с коронавирусом в Китае и за тем, как сильно упадет экспорт российской нефти из-за санкций".

Brent WTI Минэнего США Китай
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