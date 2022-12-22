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Brent подорожала до $82,6 за баррель

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Нефть дорожает утром в четверг после существенного роста котировок по итогам прошлой сессии, вызванного сокращением запасов топлива в США.

К 8:11 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,46%), до $82,58 за баррель. В среду Brent подорожала на $2,21 (2,8%), до $82,2 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,44 (0,56%), до $78,73 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,06 (2,7%), до $78,29 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,9 млн баррелей, сообщило накануне Минэнерго страны. Аналитики ожидали менее существенного сокращения - на 2,5 млн баррелей. В то же время товарные резервы бензина выросли на 2,53 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 242 тысячи баррелей.

"Активный экспорт и падение импорта из-за приостановки работы нефтепровода Keystone привели к существенному падению запасов нефти, - написал ведущий нефтяной аналитик Kplr Мэтт Смит. - Загруженность НПЗ упала до минимума за семь недель, что несколько ограничило сокращение резервов, как и высвобождение 3,7 млн баррелей из стратегических запасов".

Кроме того, участники рынка следят за ситуацией с коронавирусом в КНР.

"Несмотря на стремительный рост заболеваемости и сообщения о переполненных больницах, китайские власти не вводят карантин в городах, а это означает рост спроса на энергию, поскольку вторая по величине экономика мира возвращается в строй", - цитирует аналитиков Sevens Report Research портал MarketWatch.

Brent WTI Keystone США Германия
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