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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

"Роснефть" открыла в Якутии крупное месторождение нефти и газа

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" (входит в "Роснефть") открыла в Якутии нефтегазоконденсатное месторождение Кубалахское. На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены более 9,5 млрд м3 газа и более 1,5 млн тонн нефти, говорится в сообщении компании.

"Кубалахское месторождение расположено в непосредственной близости от Среднеботуобинского месторождения, промышленную разработку которого также ведет "Таас-Юрях Нефтегазодобыча". Использование сопутствующей инфраструктуры повысит эффективность освоения запасов Кубалахского месторождения. Результаты бурения скважины 1П Кубалахская позволили открыть не только новое месторождение, но и определили дальнейший объем геологоразведочных работ в данном регионе. Для изучения территории уже запланировано бурение 4-х поисково-разведочных скважин", - отмечает "Роснефть".

"Таас-Юрях Нефтегазодобыча" ведет деятельность на 11 лицензионных участках, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). Предприятие занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое входит в число самых крупных активов "Роснефти" в Восточной Сибири.

Роснефть Якутия
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