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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

"Роснефть" открыла в ЯНАО месторождение с извлекаемыми запасами 1,7 млн тнэ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "СевКомНефтегаз", которая входит в добывающий блок "Роснефти", открыла на Северо-Комсомольском месторождении (Ямало-Ненецкий автономный округ) залежь с извлекаемыми запасами 1,7 млн тонн нефтяного эквивалента (тнэ), сообщила "Роснефть".

Компания напоминает, что за время с начала производственной деятельности пять лет назад к началу 2023 года накопленная добыча предприятием превысила 4,3 млн тонн нефти и газового конденсата.

"СевКомНефтегаз" был создан как совместное предприятие "Роснефти" с норвежской Equinor (33,33%), из которого последняя вышла в мае 2022 года.

"В настоящее время продолжается обустройство месторождения: ведется строительство центрального пункта сбора нефти, дожимной компрессорной станции (ДКС), объектов транспорта и коммерческого учета товарной продукции, энергетических объектов. Создается вспомогательная инфраструктура: опорная база промысла, административно-жилой комплекс с общежитием на 600 мест и другие объекты", - сообщает "Роснефть".

Роснефть
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