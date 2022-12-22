Выручка Саудовской Аравии от продажи нефти в октябре достигла минимума с февраля

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Выручка Саудовской Аравии от экспорта нефти и нефтепродуктов в октябре достигла самой низкой отметки с февраля.

В позапрошлом месяце королевство экспортировало нефть на общую сумму в 95,796 млрд риялов ($25,5 млрд), сообщило статистическое ведомство страны. В сентябре этот показатель составил 100,192 млрд риялов.

Поступления от нефтяного экспорта Саудовской Аравии достигли рекорда в $31,4 млрд в июне этого года, но затем начали снижаться на фоне падения рыночных цен на энергоресурс из-за беспокойства трейдеров по поводу ухудшения ситуации в глобальной экономике. За последние три месяца цена фьючерсов на нефть Brent упала на 7,2%.

Между тем в годовом выражении нефтяная выручка Саудовской Аравии в октябре поднялась на 17,1%. Доля нефтяных поставок в структуре экспорта королевства поднялась до 79,4% с 77,5% в октябре прошлого года.