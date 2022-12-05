Саудовская Аравия в январе понизит цены на нефть для Азии и Европы, сохранит для США

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в январе понизит цены на большинство сортов нефти для азиатских покупателей, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light в следующем месяце уменьшится на $2,2 за баррель. В результате он будет стоить на $3,25 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая - это минимальная премия с марта.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения цены Arab Light для Азии на $2,1 за баррель.

Saudi Aramco также опустит цены на большинство сортов нефти для клиентов из Северо-Западной Европы и Средиземноморья.

Для США цены останутся неизменными второй месяц подряд.