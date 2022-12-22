Акции AMC рухнули на 18% на новости об обратном сплите и допэмиссии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Американский оператор сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. объявил о допэмиссии и обратном сплите, что вызвало падение котировок акций компании почти на 18% в начале торгов в четверг.

Как сообщается в пресс-релизе AMC, совет директоров компании намерен провести консолидацию акций с коэффициентом "1 к 10", что сделает их более привлекательными для некоторых институциональных инвесторов. Для одобрения такого шага планируется внеочередное собрание акционеров.

Рыночная стоимость AMC с начала текущего года упала на 68,3% (до $2,8 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 18,6%. На закрытие торгов в среду обыкновенные акции компании стоили $5,3.

Кроме того, компания объявила о том, что привлечет $110 млн за счет выпуска привилегированных акций в пользу Antara Capital LP по цене $0,66. Это представляет собой дисконт в 3,6% относительно их цены в среду.

AMC является крупнейшей в мире сетью кинотеатров примерно с 10,5 тыс. экранов на 940 площадках по всему миру.