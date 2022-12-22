Рынок акций РФ в четверг подрос, отскочил вверх индекс РТС за счет укрепления рубля

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в четверг умеренным ростом большинства blue chips, несмотря на ухудшение вечером внешних фондовых настроений и на растерявшую дневной рост нефть (Brent просела ниже $82 за баррель); индекс РТС отскочил вверх на фоне укрепления рубля после затяжного снижения, лидировали в росте акции ВТБ (+2,7%) на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2122,91 пункта (+0,3%), индекс РТС - 969,7 пункта (+3,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,7%.

Доллар к 18:50 по Москве упал до 68,93 рубля (-2,07 рубля), утром курс поднимался до 72,63 руб./$1.

Подорожали акции ВТБ (+2,7%), "Газпром нефти" (+1,9%), расписки TCS Group (+1,8%), OZON (+1,6%), бумаги "ММК" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,3%), "Магнита" (+1,3%), "Северстали" (+1,2%), "МТС" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), "Яндекса" (+1,1%), "Норникеля" (+0,9%), "Роснефти" (+0,4%), Сбербанка (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,1% "префы"), UC Rusal (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Акции ВТБ поднялись к уровню 2,5-недельной давности после известий, что ЦБ РФ заключил договор о продаже 100% акций банка "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей. ВТБ оплатит акции "Открытия" деньгами на сумму 233,1 млрд рублей и ОФЗ рыночной стоимостью 106,8 млрд рублей. Сделка закроется до 31 декабря при условии исполнения обязательств ВТБ по оплате в полном объеме. Независимый оценщик АО "ДРТ" оценил рыночную стоимость акций "Открытия" в диапазоне 328-374 млрд рублей.

Подешевели в четверг акции Polymetal (-2,3%), "НОВАТЭКа" (-1,8%), ПАО "Полюс" (-1,7%), "Московской биржи" (-1,3%), "АЛРОСА" (-0,6%), "РусГидро" (-0,3%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в четверг попытался вновь развить отскок, пользуясь ростом цен на нефть и слабостью рубля. Однако ближе к концу сессии рубль резко укрепился, что лишило покупателей большей части дневной инициативы, но поддержало отскок индекса РТС.

"Внешние настроения к вечеру ухудшились, негативным оказался старт торгов на биржах США. При этом оценка ВВП США за III квартал вышла сильнее прогнозов, а недельное число первичных заявок американцев на получение пособий по безработице выросло на 212 тыс. при ожидавшихся 222 тыс. Сильные макроданные могут рассматриваться инвесторами через призму большей потенциальной уверенности ФРС в повышении ставок для борьбы с инфляцией", - полагает эксперт.

В конце недели в фокусе внимания останется экономическая статистика из США за ноябрь - базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, данные по доходам и расходам физлиц, а также продажам новостроек. Российский рынок в пятницу продолжит движение в формате боковой консолидации. "Фактор пятницы", актуальный в условиях сложной геополитики, прибавит сдержанности в настроениях участников торгов. Индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2075-2175 пунктов, полагает Бахтин.

Валютная пара доллар-рубль вернулась под отметку 70 руб./$1. "Данный отскок, который мог наблюдаться на фоне налогового периода и накопления перепроданности в рублевом активе, может указывать на то, что доллар близок к закреплению на новой условной планке вблизи 70 руб./$1. Тем не менее в конце недели волатильность курса может остаться высокой, в пятницу пара доллар-рубль может двигаться в пределах 68,5-71,5 руб./$1", - считает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке акций РФ сохраняется интерес к бумагам отдельных эмитентов на фоне ряда благоприятных внешних факторов.

"Рубль на Мосбирже обновил очередные минимумы с апреля к доллару и евро, после чего наметился отскок вверх. Среди лидеров роста выступили расписки Qiwi (+3%) на фоне известий, что кипрский регулятор разрешил конвертировать в акции ADS компании, купленные на Московской бирже до 3 июня. Акции ВТБ выросли на новостях о грядущей покупке банка "Открытие" у ЦБ РФ за 340 млрд руб. до конца текущего года", - отмечает аналитик.

С технической точки зрения бумаги ВТБ пока не преодолели каких-либо значимых среднесрочных сопротивлений, открывающих дорогу к более уверенному восходящему движению. При закреплении бумаг выше 1,67 копейки (средняя полоса Боллинлджера дневного графика) имеет смысл держать краткосрочные "длинные" позиции с расчетом на тестирование ближайших сопротивлений 1,72 и 1,771 копейки (ноябрьский пик). Неспособность же бумаг удержать ближайшую поддержку укажет на риски возвращения к недавним минимумам, в район 1,6 копейки, считает аналитик.

Нефть Brent и WTI протестировали краткосрочные сопротивления $83 и $77,50 за баррель соответственно. При закреплении выше котировкам откроется дорога к росту в район декабрьских максимумов $89,33 и $83,32 за баррель (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), которые вполне могут быть достигнуты на фоне ослабления доллара, надежд на ускорение экономики Китая и пополнение стратегических нефтяных резервов США, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи подрос благодаря отдельным корпоративным историям, индекс РТС отскочил вверх вместе с рублем. Однако о широкомасштабном оптимизме в рисковых активах на данный момент говорить не приходится, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, "в финансовом секторе состоялось давно ожидаемое событие - ВТБ договорился с ЦБ РФ о покупке банка "Открытие" до конца года. Сумма выкупа составит 340 млрд руб., что можно считать весьма скромной суммой за подобный актив".

Коррекция акций Московской биржи после нескольких дней роста также является логичным событием. В последние месяцы российские инвесторы переходят к фиксации прибыли при первом удобном случае. Аналогичное происходит с перепроданными бумагами, но в обратную сторону, полагает аналитик.

"В США рост потребительского доверия на фоне снижения инфляционных ожиданий усиливает надежды на то, что Центробанки близки к своей цели - постановке инфляции под контроль. Впрочем, уже к середине торговой сессии настроение западных инвесторов заметно ухудшилось. Британская оценка ВВП за III квартал напомнила о том, что рецессия является событием с высокой вероятностью (ВВП Великобритании упал за III квартал на 0,3% при ожиданиях снижения на 0,2%). Акции нефтяных компаний выросли вслед за нефтью, которая отреагировала на существенное падение запасов в США и признаки дефицита поставок из-за европейского нефтяного эмбарго", - считает Кочетков.

"Ещё одним стратегическим ударом по нефти является заявление главы США Джо Байдена о том, что ядерная сделка с Ираном окончательно умерла. Соответственно, можно ожидать более агрессивного поведения США в отношении Ирана, вплоть до проведения акций саботажа и поддержки внутренней социально-политической нестабильности. Для глобального баланса нефтяных поставок это означает отсутствие дополнительных объёмов в обозримом будущем", - добавил аналитик.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также полагает, что позитивом рынок акций РФ в четверг обеспечила новость о том, что ВТБ за 340 млрд руб. приобретает у ЦБ РФ банк "Открытие" (сумма сделки эквивалентна примерно 0,6х его капитала). Новость о начале перерегистрации в России ранее зарегистрированных за рубежом дочерних структур поддержала котировки Qiwi.

В списке аутсайдеров оказались очень волатильные бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-3%), акции "Московской биржи" и корректирующиеся после недавнего активного роста бумаги "Русала", отмечает аналитик.

Фондовая Азия

В Азии в четверг преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,7%), однако ухудшились к вечеру настроения в Европе (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,3-1,3%) и в США (индексы теряют 1,3-2,3% во главе с Nasdaq), несмотря на сильные данные по изменению ВВП США в третьем квартале.

Экономика США в III квартале 2022 года выросла на 3,2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в июле-сентябре на 2,9%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра данных. Во втором квартале этого года ВВП США снизился на 0,6%.

Сильные макроэкономические показатели могут повысить оптимизм рынка в отношении устойчивости американской экономики, несмотря на риски рецессии из-за действий ФРС.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены вечером в четверг скорректировались вниз после роста, подогретого накануне статистикой о сокращении запасов топлива в США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $81,75 за баррель (-0,6% и +2,8% в среду), февральская цена WTI - $77,82 за баррель (-0,6% и +2,7% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 5,9 млн баррелей (ожидалось увеличение на 2,5 млн), запасы бензина выросли на 2,53 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 242 тыс. баррелей (ожидался рост на 1,5 млн).

Кроме того, участники рынка следят за ситуацией с коронавирусом в КНР: несмотря на рост заболеваемости в стране, китайские власти не вводят карантин в городах, что подогревает спрос на энергоресурсы.

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции "Росгосстраха" (+11,2%), "Мостотреста" (+10,8%), ПАО "Фармсинтез" (+8,1%), "префы" ПАО "Куйбышевазот" (+6,3%), бумаги ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+4,8%).

Подешевели бумаги OR Group (-22,8%), ПАО "Россети Ленэнерго" (-15,3%), ПАО "Центральный телеграф" (-7,6% и -17,4% "префы"), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-7,1%), акции "Глобалтрак менеджмент" (-4,7%), "Иркута" (-4,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 22,39 млрд рублей (из них 3,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,82 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 1,57 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").