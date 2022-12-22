ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Банк России и ПАО "Банк ВТБ" заключили договор о продаже 100% акций ПАО "ФК Открытие" с ценой сделки 340 млрд рублей, сообщила пресс-служба регулятора.

ВТБ заплатит за акции "Открытия" денежными средствами в размере 233 126 864 828 рублей 15 копеек, а также облигациями федерального займа, стоимость которых рассчитана по рыночным ценам и составляет 106 873 135 171 рубль 85 копеек.

Сделка должна быть закрыта не позднее 31 декабря 2022 года при условии оплаты акций в полном объеме.

Независимый оценщик АО "ДРТ" (новое название бывшего российского офиса консалтинговой компании Deloitte) оценил рыночную стоимость 100% акций "Открытия" в пределах 328–374 млрд рублей, отметил ЦБ.

План по интеграции бизнесов банков будет утвержден после закрытия сделки, сообщили в пресс-службе ВТБ. Там указали, что для клиентов "Открытия" в ближайшее время ничего не изменится, банк намерен сохранить ключевые продукты и сервисы. Развитие продуктового ряда будет продолжено с опорой на технологические, продуктовые и финансовые возможности группы ВТБ.

Регулятор стал собственником "Открытия" в 2017 году, санировав его по новой схеме - с привлечением специального созданного Фонда консолидации банковского сектора. Банк получил в капитал от регулятора 456 млрд рублей. ЦБ рассчитывал вернуть часть затрат на санацию за счет продажи акций банка в рынок и судебной работы (в сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ о взыскании с бывших собственников и топ-менеджеров "Открытия" 289,5 млрд рублей).

ЦБ планировал провести IPO "Открытия" в 2022 году, но санкции против банка сделали невозможным рыночное размещение акций, при этом проблема совмещения функций собственника и регулятора осталась. Сделка с ВТБ, который был готов купить активы "Открытия" по рыночной цене, устранит конфликт интересов.

Кроме того, планируется, что в периметр группы ВТБ как отдельное юрлицо войдет крупнейший банк Крыма - РНКБ.

ЦБ рассматривал продажу всей группы "Открытие" банку ВТБ, в том числе банка, НПФ, "Росгосстраха" и ряда других компаний, говорил в июле "Ведомостям" первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

По данным на конец февраля, в периметр группы "Открытия" входили страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), НПФ "Открытие", ООО "Открытый лизинг" и ООО "Открытие Факторинг".