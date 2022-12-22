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Путин запретил "Газпрому" покупать газ у СП с Wintershall Dea и OMV дороже регулируемой цены

Путин запретил "Газпрому" покупать газ у СП с Wintershall Dea и OMV дороже регулируемой цены
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Покупка "Газпромом" природного газа у совместных предприятий с германской Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены запрещена новым указом президента России.

Указ от 22.12.2022 № 943 "О применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Норма задним числом - с 1 марта 2022 года - охватывает газ и конденсат ачимовских отложений Уренгойского НГКМ, газ Южно-Русского месторождения, а также услуги по добыче газа и конденсата на ачиме Уренгоя.

Правительство РФ в 10-дневный срок установит предельный размер цен и тарифов по этим трем направлениям, согласно указу.

В документе отдельно отмечается, что регулирование, установленное настоящим указом, не распространяется на обязательства по сделкам, совершенным на организованных торгах.

Платежи иностранным участникам из недружественных государств были запрещены еще в начале года. Ранее сообщалось, что решение о выплате дивидендов совместным предприятием по Южно-Русскому месторождению не принималось. Ранее также сообщалось о других регуляторных изменениях, препятствующих формированию излишнего объема денежных средств в компаниях с участием иностранных партнеров.

Модель разработки Южно-Русского включает недропользователя месторождения - ОАО "Севернефтегазпром", который распределял всю свою прибыль акционерам (40% "Газпрому", 35% Wintershall Dea и 25% OMV), а также трейдеров - АО "Газпром ЮРГМ Трейдинг" и АО "Газпром ЮРГМ Девелопмент" - они покупают газ у СНГП и продают с наценкой (с учетом экспортной цены) "Газпрому", 100% прибыли распределяют иностранным владельцам.

Правительство РФ 2 сентября 2022 года выпустило постановление N1554. Согласно этому документу "цена на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами при его перепродаже ПАО "Газпром" и (или) его аффилированным лицам, не может превышать регулируемую оптовую цену для субъекта РФ, в котором осуществляется перепродажа газа".

Оператором разработки блока 1A Уренгойского месторождения является компания "Ачимгаз", совместное предприятие Wintershall Dea и ООО "Газпром добыча Уренгой" (50:50). Добыча на этом участке началась в 2008 году.

"Ачимгаз" также является генподрядчиком освоения участков 4А и 5А ачима Уренгоя. Оператор - ООО "Ачим девелопмент" (74,99% у "Газпрома" и 25,01% у Wintershall Dea).

Владимир Путин Газпром Wintershall Dea OMV
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