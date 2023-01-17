Wintershall Dea заявила о намерении уйти из РФ после введения регулирования на продукцию СП

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Германская Wintershall Dea вслед за решением президента и правительства РФ о введении регулируемых цен на продукцию и услуги совместных предприятий, которое она назвала "экономической экспроприацией", объявила о намерении покинуть Россию.

Компания не приводит детальных подробностей относительно механизма выхода, обозначая лишь общий вектор: "Наблюдательный совет Wintershall Dea утвердил принципиальное решение правления о выходе из России. Wintershall Dea намерена покинуть Россию в установленном порядке, соблюдая все применимые юридические обязательства".

Причины решения

Как пишет компания, на справедливую стоимость российских совместных предприятий существенное влияние оказало "внешнее вмешательство в бизнес-модели". Задним числом понижаются цены, по которым СП могут продавать добытые ими углеводороды "Газпрому".

Компания ожидает отразить неденежный убыток от деконсолидации российских совместных предприятий, который вместе с другими обесценениями, связанными с РФ, в частности в отношении ее долей участия в Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG, составляет около 5,3 млрд евро.

Wintershall Dea пришла к выводу, что она больше не соответствует установленным МСФО критериям контроля или значительного влияния на российские совместные предприятия. Поэтому в четвертом квартале компания деконсолидировала все свои российские доли участия. До завершения предполагаемого выхода российское участие будет учитываться как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости.

После деконсолидации Wintershall Dea больше не будет отражать финансовые или операционные ключевые показатели эффективности (включая добычу и запасы) совместных предприятий в РФ в финансовой отчетности группы, за исключением изменений справедливой стоимости финансовых активов.

Регулирование

Как сообщалось, 22 декабря президент Владимир Путин подписал указ, по которому вводится государственное регулирование стоимости продукции и услуг совместных предприятий "Газпрома" с германской Wintershall Dea и австрийской OMV. Правительство РФ постановлением от 30 декабря 2022 г. № 2544 установило предельные ставки этих товаров и услуг. Цены и тарифы вводятся задним числом - с 1 марта 2022 года и применяются до 1 октября 2023 года.

Для Южно-Русского месторождения (его разрабатывает "Севернефтегазпром" - СП "Газпрома" с Wintershall Dea и OMV) стоимость покупки "Газпромом" газа определена в 2390 рублей за тысячу кубометров (без НДС) до входа в систему магистрального газопроводного транспорта и 5464 руб. после входа в ГТС.

Цена на газ, добываемый на ачимовских горизонтах Уренгойского месторождения, складывается из собственно цены газа (2550 руб. за тысячу кубометров) и услуг по добыче газа (800 руб. на тысячу кубометров на участке 1А и 1600 руб. на тысячу кубометров для участков 4А и 5А). В итоге получается 3350 и 4150 руб. соответственно. Регулируемая цена на газ "Газпрома" для Ямало-Ненецкого автономного округа для промышленных потребителей на данный момент составляет 3154 рублей за тысячу кубометров, до 1 декабря 2022 года она составляла 2907 рублей.

Как сообщалось, платежи иностранным участникам из недружественных государств были запрещены еще в начале прошлого года. Решение о выплате дивидендов совместным предприятием по Южно-Русскому месторождению ("Севернефтегазпром") не принималось.

Также опубликованы другие регуляторные изменения, препятствующие формированию излишнего объема денежных средств в компаниях с участием иностранных партнеров.

Модель разработки Южно-Русского включает недропользователя месторождения - ОАО "Севернефтегазпром", который распределял всю свою прибыль акционерам (40% "Газпрому", 35% Wintershall Dea и 25% OMV), а также трейдеров - АО "Газпром ЮРГМ Трейдинг" и АО "Газпром ЮРГМ Девелопмент" - они покупают газ у СНГП и продают с наценкой (с учетом экспортной цены) "Газпрому", 100% прибыли распределяют иностранным владельцам.

Правительство РФ 2 сентября 2022 года выпустило постановление N1554. Согласно этому документу, "цена на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами при его перепродаже ПАО "Газпром" и (или) его аффилированным лицам, не может превышать регулируемую оптовую цену для субъекта РФ, в котором осуществляется перепродажа газа".

Оператором разработки блока 1A Уренгойского месторождения является компания "Ачимгаз", совместное предприятие Wintershall Dea и ООО "Газпром добыча Уренгой" (50/50). Добыча на этом участке началась в 2008 году.

"Ачимгаз" также является генподрядчиком освоения участков 4А и 5А ачима Уренгоя. Оператор - ООО "Ачим девелопмент" (74,99% у "Газпрома" и 25,01% у Wintershall Dea).