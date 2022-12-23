Народный банк Китая предоставил банкам 205 млрд юаней через обратное РЕПО

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Народный банк Китая 23 декабря предоставил банкам 205 млрд юаней ($29,4 млрд) в рамках операций обратного РЕПО.

В том числе объем сделок в рамках семидневных операций составил 2 млрд юаней по ставке 2% годовых, четырнадцатидневных - 203 млрд юаней по ставке 2,15% годовых, сообщил китайский центробанк.

Целью этих действий регулятор назвал обеспечение достаточной ликвидности в банковской системе в конце года.

В пятницу наступил срок погашения по операциям обратного РЕПО на сумму 41 млрд юаней. В результате чистый объем притока средств на рынок составил 164 млрд юаней, сообщает "Синьхуа".

По итогам текущей недели нетто-поступления средств в финсистему страны составили 704 млрд юаней, что стало максимальным недельным вливанием с октября.