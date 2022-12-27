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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

ЦБ Китая во вторник предоставил банкам 208 млрд юаней через обратное РЕПО

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) во вторник предоставил банкам 208 млрд юаней ($29,9 млрд) в рамках операций обратного РЕПО.

В том числе объем сделок в рамках семидневных операций составил 194 млрд юаней по ставке 2% годовых, четырнадцатидневных - 14 млрд юаней по ставке 2,15% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Целью этого является обеспечение достаточной ликвидности в банковской системе в конце года, сообщает агентство "Синьхуа".

По итогам прошлой недели чистый объем притока средств в финсистему страны составил 704 млрд юаней, что стало максимальным недельным вливанием с октября. В понедельник НБК предоставил банкам еще 216 млрд юаней.

Народный банк Китая Китай
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