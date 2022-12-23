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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 28 декабря повысится на четверть

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 28 декабря повысится до 4 160,9 рубля за тонну с 3 333,8 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Рост составит 24,8%.

Пошлина на ячмень повысится до 3 420,4 рубля с 2 686,9 рубля за тонну. Пошлина на кукурузу поднимется с нуля до 692,6 рубля за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $312,8 за тонну на пшеницу ($314,4 неделей ранее), $280,2 - на ячмень ($281,8), $222 - на кукурузу ($218,5).

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза, в связи с новогодними праздниками новые ставки пошлин будут действовать по 10 января 2023 года включительно. Ставки, которые будут объявлены 30 декабря, будут действовать с 11 по 17 января.

Как сообщалось, правительство 30 июня 2022 года приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

Минсельхоз РФ
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