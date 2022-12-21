Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 21 декабря повысилась на 6%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 21 декабря повысилась до 3 тыс. 333,8 рубля за тонну с 3 тыс. 143,4 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Рост составит 6%.

Пошлина на ячмень выросла до 2 тыс. 686,9 рубля с 2 тыс. 603,1 рубля за тонну. Пошлина на кукурузу вновь стала нулевой после 76,2 рубля за тонну неделей ранее. В предыдущие две недели она также была нулевой.

Новые ставки пошлин будут действовать по 27 декабря включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $314,4 за тонну на пшеницу ($313,4 неделей ранее), $281,8 - на ячмень ($282,9), $218,5 - на кукурузу ($224,9).

С 6 июля 2022 года пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня 2022 года приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.