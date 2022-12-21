Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 21 декабря повысилась на 6%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 21 декабря повысилась до 3 тыс. 333,8 рубля за тонну с 3 тыс. 143,4 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Рост составит 6%.

Пошлина на ячмень выросла до 2 тыс. 686,9 рубля с 2 тыс. 603,1 рубля за тонну. Пошлина на кукурузу вновь стала нулевой после 76,2 рубля за тонну неделей ранее. В предыдущие две недели она также была нулевой.

Новые ставки пошлин будут действовать по 27 декабря включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $314,4 за тонну на пшеницу ($313,4 неделей ранее), $281,8 - на ячмень ($282,9), $218,5 - на кукурузу ($224,9).

С 6 июля 2022 года пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня 2022 года приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Пасечник заявил об участии в СВО 58% луганских шахтеров

Военная операция на Украине

Рабочая группа обеспечит взаимодействие власти и организаций по вопросам мобилизации

НРД подтвердил получение генлицензии Минфина Люксембурга на разблокировку активов

Что произошло за день: вторник, 20 декабря

Совет директоров "Газпрома" одобрил рекордную инвестпрограмму на 2,3 трлн рублей

Дума приняла в I чтении закон о признании экстремистскими карт, оспаривающих целостность РФ

Навигация завершилась на Волго-Донском судоходном канале

Срок возобновления работы загоревшегося газопровода Уренгой-Помары-Ужгород пока неизвестен

Срок возобновления работы загоревшегося газопровода Уренгой-Помары-Ужгород пока неизвестен

Минюст РФ подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Минюст РФ подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Три человека погибли при возгорании на газопроводе в Чувашии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });