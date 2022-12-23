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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Eni начинает строительство второй плавучей СПГ установки в Конго по проекту с "ЛУКОЙЛом"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Итальянская Eni подписала контракт с китайской инжиниринговой Wison Heavy Industry на строительство плавучей установки сжиженного природного газа (Floating Liquefied Natural Gas, FLNG) мощностью 2,4 млн тонн в год на шельфе Республики Конго.

Согласно сообщению Eni, данная инициатива будет реализована в рамках проекта Marine XII.

"Судно длиной 380 м и шириной 60 м будет поставлено на якорь на глубине около 40 метров и сможет хранить более 180 тыс. куб. м СПГ и 45 тыс. куб. метров сжиженного нефтяного газа", - говорится в пресс-релизе. Предварительные работы уже начались.

"Этот объект станет вторым FLNG, который будет установлен в Республике Конго. Первым станет Tango FLNG (мощность 0,6 млн тонн в год), который начнет производство СПГ, как ожидается, в 2023 году. Со вторым FLNG общая мощность производства СПГ на Marine XII достигнет 3 млн тонн в год (более 4,5 млрд куб. метров в год) в 2025 году.

Лицензионный участок Marine XII площадью 571 кв. км расположен на континентальном шельфе Республики Конго в 20 км от берега. Глубина моря в районе участка составляет 20-90 м. В пределах участка открыто пять месторождений, доказанные и вероятные запасы (2P) которых оцениваются в 1,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента, по данным международного независимого аудита. В 2015 году в эксплуатацию введены месторождения Nene и Litchendjili, текущая суточная добыча на которых составляет 28 тыс. барр. нефти (в основном легкой малосернистой) и газового конденсата, а также 1,7 млн куб. м товарного газа.

"ЛУКОЙЛ" в 2019 году купил у New Age M12 Holdings Limited 25%-ю долю участия в Marine XII за $800 млн. В проекте, где оператором выступает Eni (65%), также участвует государственная компания Societe Nationale des Petroles du Congo с долей 10%. Производимый СПГ предполагается экспортировать.

Eni ЛУКОЙЛ Республика Конго
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