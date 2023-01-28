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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Eni подписала соглашение об участии в разработке ливийских газовых месторождений

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Итальянская Eni подписала с ливийской госкомпанией Noc соглашение о разработке двух газовых месторождений у берегов Ливии, пишет газета Il Sole 24 Ore.

Подписание состоялось в рамках проходящего в субботу визита в Ливию премьера Италии Джорджи Мелони.

Газета отмечает, что соглашение предусматривает начало добычи газа в 2026 году. В данном случае газ будет предназначен как для внутреннего потребления в Ливии, так и для экспорта в Европу.

В статье отмечается, что речь идет о первом таком крупном соглашении, заключенном в Ливии с 2000 года. Будущие инвестиции в проект оцениваются в $8 млрд, пишет издание.

Италия Eni Ливия
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