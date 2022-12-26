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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

Акции "Роснефти" обновили максимум за 1,5 месяца на новости о дивидендах

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Котировки "Роснефти" обновили максимум за 1,5 месяца на новости о том, что акционеры компании на внеочередном собрании 23 декабря одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере 20,39 рубля на акцию.

На "Московской бирже" к 12:10 цена акций "Роснефти" выросла на 1,7%, до 349,1 рубля, объем торгов превысил 302,6 млн рублей.

На выплату промежуточных дивидендов будет направлено 50% чистой прибыли МСФО за 6 месяцев 2022 года - 216,1 млрд рублей; отсечка реестра акционеров - 12 января 2023 года.

Дивидендная политика компании предполагает выплату в размере 50% от чистой прибыли по МСФО и предусматривает возможность таких выплат два раза в год. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии 2022 года выросла на 13,1% год к году, до 432 млрд рублей.

Уставный капитал НК составляет 105 981 778, 17 рубля, он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 1 копейка. Таким образом, промежуточные дивиденды компании рекомендованы в рамках действующей дивидендной политики.

Роснефть Мосбиржа
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