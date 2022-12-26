Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды в 20,39 руб./акция

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "Роснефти" на внеочередном собрании 23 декабря в заочной форме одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере 20 руб. 39 коп. на акцию, сообщает компания.

На выплату промежуточных дивидендов будет направлено 50% чистой прибыли МСФО за 6 месяцев 2022 года - 216,1 млрд руб.

Дивидендная политика компании предполагает выплату в размере 50% от чистой прибыли по МСФО и предусматривает возможность таких выплат два раза в год. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии 2022 года выросла на 13,1% год к году, до 432 млрд руб. Уставный капитал НК составляет 105 981 778, 17 руб., он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 0,01 руб. Таким образом, промежуточные дивиденды компании рекомендованы в рамках действующей дивидендной политики.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются на 12 января 2023 года.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал".

В конце февраля ВР заявила, что продаст свою долю в "Роснефти". На годовом собрании акционеров "Роснефти" 30 июня были одобрены дивиденды в размере 23,63 руб./акция, что соответствует 49 млрд руб. на долю ВР до налогов. В отчетности за 9 месяцев британская компания не отразила дивидендные поступления на свой пакет в российской НК по итогам 2021 года. "ВР не была формально уведомлена о том, что такая выплата была осуществлена", - сказано в отчете.

Между тем, "Роснефть", комментируя заявление ВР, отметила, что свои обязательства по выплате дивидендов за 2021 финансовый год исполнила перед всеми акционерами, включая британскую компанию. "Полагающиеся ей за второе полугодие 2021 года дивиденды в размере $700 млн полностью выплачены", - отметила российская компания. В соответствии с установленным указом президента от 5 марта 2022 г. № 95 порядком взаимодействия с иностранными контрагентами данные денежные средства перечислены на специально открытый "Роснефтью" счет типа "С". "Роснефть" проинформировала акционеров о выплате дивидендов в порядке, предусмотренном законодательством и своими внутренними документами, включая публикацию на сайте Лондонской фондовой биржи.