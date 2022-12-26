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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Закупки зерна в госфонд РФ превысили запланированные на 2022 год 3 млн тонн

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Закупки зерна в государственный интервенционный фонд РФ превысили запланированные 3 млн тонн, следует из данных Национальной товарной биржа (входит в группу Московская биржа).

За три мини-сессии до окончания торгового дня в понедельник общий объем закупленного зерна составил 3 014 280 тонн. Причем в ходе последней результативной сессии был закуплен максимальный за последние торги объем - 11 880 тонн пшеницы 4-го класса урожая 2022 года. Закупки продолжаются. Согласно расписанию, размещенному на сайте биржи, торги запланированы еще на 27-29 декабря.

Закупочные интервенции на рынке зерна начались в этом году 1 августа. Закупаемое зерно предназначено для мукомольных и хлебопекарных предприятий.

Госагентом по закупкам является "Объединенная зерновая компания" (ОЗК).

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.

НТБ
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