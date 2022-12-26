Закупочные интервенции на рынке зерна РФ будут идти до 30 декабря

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Закупочные интервенции на рынке зерна РФ будут продолжаться до 30 декабря включительно, часть заключенных ранее договоров была расторгнута.

"По состоянию на 26 декабря с учетом расторгнутых договоров в госфонд закуплено 2,97 млн тонн зерна. Торги будут продолжаться до 30 декабря", - сообщили журналистами в пресс-службе Минсельхоза.

Как сообщалось, всего в госфонд планируется закупить 3 млн тонн.

По данным Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа), с 1 августа по 26 декабря в фонд (без учета расторгнутых договоров) закуплено 3 млн 014 тыс. 280 тонн на 45 млрд 455 млн рублей. Больше всего - пшеницы 4-го класса урожая 2022 года (1,512 млн тонн на 22,38 млрд рублей). Пшеницы 3-го класса урожая 2022 года приобретено 1,376 млн тонн (на 21,35 млрд рублей), пшеницы 3-го класса урожая 2021 года - 49,68 тыс. тонн (на 777,3 млн рублей), пшеницы 4-го класса урожая 2021 года - 25,5 тыс. тонн (на 384,5 млн рублей), ржи урожая 2021 года - 270 тонн на 3 млн рублей, ржи урожая 2022 года - 50,49 тыс. тонн (на 559,1 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3-го класса урожая 2021 года за этот период составила 14 326 рублей за тонну, пшеницы 3-го класса урожая 2022 года - 14 190 рублей, пшеницы 4-го класса урожая 2021 года - 13 700 рублей, пшеницы 4-го класса 2022 года - 13 506 рублей, ржи урожая 2021 года - 10 100 рублей, ржи урожая 2022 года - 10 077 рублей за тонну. Все цены - без НДС.

Госагентом по закупкам является "Объединенная зерновая компания" (ОЗК).

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.