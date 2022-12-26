"АвтоВАЗ" начнет опытное производство электромобиля e-Largus в конце 2023 года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" представило в Ижевске прототип электромобиля Lada e-Largus, сообщает пресс-служба компании. Его опытное производство должно начаться в конце 2023 года.

"Это самый локализованный российский электромобиль, опытное производство которого стартует на заводе "Lada Ижевск" в конце 2023 года", - говорится в сообщении.

Предполагается, что электромобиль будет выпускаться как в пассажирской версии, так и в версии коммерческого фургона.

Прототипы e-Largus начали цикл дорожных и лабораторных испытаний. На пассажирские и коммерческие универсалы устанавливается синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт. Литий-ионные батареи расположены в моторном отсеке и зоне, где ранее располагался бензобак, что позволяет понизить центр тяжести для устойчивости электромобиля и полностью сохранить полезный объем салона и багажника (560 л в пятиместном исполнении). Запас хода составит не менее 400 км при одном водителе и 100 кг полезной нагрузки, общая грузоподъемность - 430 кг, максимальная скорость - 145 км/час.

Представляя прототип электромобиля, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщил, что сама компания и российская компонентная отрасль будут обеспечивать минимум 50% необходимых деталей уже на момент запуска производства этой машины.

В начале августа 2022 года сообщалось, что "АвтоВАЗ" переносит выпуск модели Lada Vesta из Ижевска в Тольятти, а на удмуртской площадке планирует выпускать электрический Largus.