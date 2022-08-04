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"АвтоВАЗ" перенесет выпуск Vesta в Тольятти

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" перенесет производство модели Lada Vesta из Ижевска на основные производственные мощности в Тольятти, на заводе "Лада Ижевск" планирует наладить сборку электрических версий Lada Largus.

Как сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа", президент компании Максим Соколов объявил о соответствующих решениях в ходе поездки на ижевский автозавод 4 августа. Согласно решению совета директоров автопроизводителя, выпуск автомобилей семейства Vesta будет перенесен на основную площадку в Тольятти, на линию B0 производительностью до 60 автомобилей в час. Рестарт производства Vesta запланирован на начало весны 2023 года.

Как заявляет "АвтоВАЗ" в своем пресс-релизе, "исходя из задач, поставленных перед компанией акционерами, а также прогноза развития структуры российского автомобильного рынка в 2023 году, производительность "Лада-Ижевск" (до 32 автомобилей в час) будет недостаточной для удовлетворения спроса".

При этом ижевский автозавод, как отмечает "АвтоВАЗ", продолжит развиваться - на нем будет организовано производство "инновационного продукта - принципиально новой электрической версии Lada e-Largus". На предприятии также продолжится развитие производства комплектующих для Lada Vesta (штамповочное производство, производство пластика и др.), сохранятся сервисные и обеспечивающие функции.

"В текущей ситуации санкционного давления и нарастающего количества переменных мы принимаем исчерпывающие меры по сохранению занятости на нашем предприятии в Ижевске и всесторонней поддержке его работников", - цитирует Соколова пресс-служба "АвтоВАЗа".

Накануне "АвтоВАЗ" предложил сотрудникам своего автозавода в Ижевске, где, по данным компании, работают 3,2 тыс. человек, выплату от пяти окладов в случае добровольного увольнения, а также помощь в дальнейшем трудоустройстве.

Компания подчеркивала, что массовых сокращений на автозаводе в Ижевске не планируется и заявляла о намерении поддержать занятость оставшихся сотрудников ООО "Лада Ижевск". В частности, переобучать персонал с возможностью перевода внутри группы.

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".

АвтоВАЗ Тольятти Ижевск Lada Vesta Lada Largus
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