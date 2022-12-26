Исковые требования "дочки" "Ростеха" к Airbus составляют $5,1 млн

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление "Авиакапитал Сервиса" (АКС, лизинговая "дочка" "Ростеха") к европейскому авиапроизводителю Airbus, в котором истец требует вернуть аванс за самолеты для "Аэрофлота".

Согласно материалам судебной картотеки, размер исковых требований составляет $5,1 млн. Предварительное заседание по делу назначено на 14 февраля.

Как сообщалось, суд зарегистрировал иск АКС 13 декабря. В основе заявления - требование о возврате авансовых платежей, которые были перечислены Airbus по предварительному договору на поставку самолетов А350 для "Аэрофлота", поясняли в АКС. Западные санкции сделали невозможным исполнение договора - компания направляла в адрес Airbus "множество уведомлений с просьбой о возврате авансов, однако безрезультатно". Сумму требуемых авансовых платежей, представитель АКС не уточнял.

В марте 2020 года сообщалось, что АКС планирует поставить "Аэрофлоту" 17 новых дальнемагистральных A350.

Антироссийские санкции, введенные западными странами после начала специальной военной операции на Украине, предусматривают запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.