Сбербанк закроет подразделение в ОАЭ

Несмотря на закрытие офиса, банк продолжит обслуживать клиентов на этом рынке

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк вынужден закрыть свое подразделение в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"К сожалению, в условиях санкционных ограничений мы сталкиваемся с серьезными ограничениями по работе нашего офиса Sberinvest Middle East Limited в Абу-Даби. И мы с сожалением вынуждены закрывать его в первом квартале 2023 года", - сказал Ведяхин.

Он отметил, что, несмотря на закрытие этого офиса, Сбербанк продолжит обслуживать клиентов на этом рынке. "Это разные вещи: с одной стороны, наличие офиса, с другой - помощь нашим клиентам в продвижении на рынок Арабских Эмиратов. Офис мы закрываем, но клиентам на рынке Арабских Эмиратов мы помогаем и дальше будем помогать работать", - подчеркнул первый зампред.

Разрешение регуляторов РФ и ОАЭ для открытия представительства в Абу-Даби Сбербанк получил осенью 2020 года. Sberinvest Middle East Limited была создана как "дочка" Сбербанка. Планировалось, что компания будет участвовать в инвестиционных сделках между инвесторами из РФ и Ближнего Востока, заниматься торговым финансированием российского экспорта в эти страны. Также предполагалось, что компания станет полностью лицензированным "исламским окном", что позволит структурировать инвестиционные продукты в соответствии с принципами шариата.