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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

МТС-банк получил лицензию на работу в ОАЭ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - МТС-банк получил лицензию на работу в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Информация о наличии лицензии у МТС-банка размещена на сайте Центрального банка ОАЭ.

МТС-банк стал первым за несколько лет иностранным банком, получившим лицензию в ОАЭ, указывает Financial Times. Решение выдать лицензию банку, который не находится в западных санкционных списках, удовлетворит растущий спрос на финансовые услуги со стороны покинувших Россию граждан, поясняют собеседники издания.

FT отмечает, что после начала военной операции на Украине в ОАЭ переехали десятки тысяч россиян, чтобы избежать возникших из-за санкций сложностей и мобилизации. Многие жаловались на трудности с открытием счетов в банках, которые уже работают в стране. Один из собеседников FT указал, что лицензия облегчит доступ к банковским счетам для живущих в ОАЭ россиян и станет новым каналом поступления денег в страну. По словам источника издания, банк планировал начать оказывать услуги в ближайшие месяцы, его глава Илья Филатов на прошлой неделе посетил ОАЭ.

МТС-банк по итогам 2021 года занимал 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк принадлежит телеком-компании МТС, 42,085% которой владеет ПАО АФК "Система".

В банке, МТС и АФК "Система" от комментариев отказались.

До недавнего времени подразделение в ОАЭ было у Сбербанка, но из-за санкций крупнейший российский кредитор объявил о закрытии представительства.

МТС-банк ОАЭ
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